Голов Василий Федорович Вычислено 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голов Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: Голов Федор

Мать: не указана

Год рождения вычислен по Налоговому делопроизводству (от 1927 г)
Работа или профессия
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Из Налогового досье установлено, что работал сапожником. В Волочке снимал 2 комнаты по адресу, ул. Печатников, д.26 (в других документах ул. Кр. Печатников, д. 24) Приехал в Волочек из Дмитровой Горы.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голова Фекла Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Церетели (Голова) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Голова Фекла Харитоновна

Старшая из пяти дочерей
Рождение ребёнка
21.09.1908

Сын: Голов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Голова Фекла Харитоновна

Дмитрова Гора, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1924

Дочь: Голова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Голова Фекла Харитоновна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Возможно, что родилась еще до переезда семьи т.е. в Дмитрова Гора (под Конаково)
Работа или профессия
До 1927
Дмитрова Гора, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Проживали в Дмитрова Гора. С братом Арсением подали дома и переехали в Вышний Волочек. (Примерно в эти годы в Дмитровой Горе закрывались сапожные и кожевенные производства)
Смерть
Неизвестно
Похоронен в Вышнем Волочке, на Старом кладбище вместе с женой (Феклой Харитоновной). Место захоронения утрачено.

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