Голов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1888
Отец: Голов Федор
Мать: не указана
Год рождения вычислен по Налоговому делопроизводству (от 1927 г)
Работа или профессия
Неизвестно
Из Налогового досье установлено, что работал сапожником. В Волочке снимал 2 комнаты по адресу, ул. Печатников, д.26 (в других документах ул. Кр. Печатников, д. 24) Приехал в Волочек из Дмитровой Горы.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голова Фекла Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Церетели (Голова) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Голова Фекла Харитоновна
Старшая из пяти дочерей
Рождение ребёнка
21.09.1908
Мать ребёнка: Голова Фекла Харитоновна
Рождение ребёнка
28.12.1924
Дочь: Голова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Голова Фекла Харитоновна
Возможно, что родилась еще до переезда семьи т.е. в Дмитрова Гора (под Конаково)
Работа или профессия
До 1927
Проживали в Дмитрова Гора. С братом Арсением подали дома и переехали в Вышний Волочек. (Примерно в эти годы в Дмитровой Горе закрывались сапожные и кожевенные производства)
Смерть
Неизвестно
Похоронен в Вышнем Волочке, на Старом кладбище вместе с женой (Феклой Харитоновной). Место захоронения утрачено.