Хламков Анатолий Иванович
мужской, родился 14.02.1929, Трофимово
умер 07.07.1966
ОтецХламков Иван Яковлевич03.01.1899 ст. г.р.
МатьХламкова (Логинова) Олимпиада Ефимовна16.07.1898 ст. г.р.
Супруги
Хламкова (Корнева) Екатерина Григорьевна24.01.1929 г.р.
Дети
Хламков Александр Анатольевич23.12.1958 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1929
Трофимово
Бракосочетание
13.05.1954
Чемодурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хламкова (Корнева) Екатерина Григорьевна
Трофимово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.12.1958
Сын: Хламков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Хламкова (Корнева) Екатерина Григорьевна
Смерть
07.07.1966