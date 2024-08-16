Хламков Анатолий Иванович 14.02.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Хламков Анатолий Иванович

Автор
ОК
Колганов О.

мужской, родился 14.02.1929, Трофимово

умер 07.07.1966

Отец
Хламков Иван Яковлевич03.01.1899 ст. г.р.
Мать
Хламкова (Логинова) Олимпиада Ефимовна16.07.1898 ст. г.р.
Супруги
Хламкова (Корнева) Екатерина Григорьевна24.01.1929 г.р.
Дети
Хламков Александр Анатольевич23.12.1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1929

Отец: Хламков Иван Яковлевич

Мать: Хламкова (Логинова) Олимпиада Ефимовна

Трофимово

Бракосочетание
13.05.1954

Жена: Хламкова (Корнева) Екатерина Григорьевна

Чемодурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
18.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хламкова (Корнева) Екатерина Григорьевна

Трофимово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
23.12.1958

Сын: Хламков Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Хламкова (Корнева) Екатерина Григорьевна

Смерть
07.07.1966

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