Новиков Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1941
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