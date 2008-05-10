Рыбасов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбасов Николай Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1922

Дата смерти

10.05.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбасова Любовь Нестеровна

Рождение ребёнка
05.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбасова Любовь Нестеровна

пос.Затеречный Нефтекумского района
Смерть
10.05.2008
пос.Затеречный Нефтекумского района
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
п.Затеречный, Ставропольльский край
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