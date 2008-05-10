Рыбасов Николай Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1922
Дата смерти10.05.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбасова Любовь Нестеровна
Рождение ребёнка
05.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбасова Любовь Нестеровна
пос.Затеречный Нефтекумского района
Смерть
10.05.2008
пос.Затеречный Нефтекумского района
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
п.Затеречный, Ставропольльский край