Хрущ Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущ Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрущ Афанасий

Мать: Хрущ ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хрущ (Халак) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрущ (Халак) Мария

Рождение ребёнка
16.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хрущ (Халак) Мария

Смерть
Неизвестно

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