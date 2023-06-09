Трофим Трофимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
28.07.1893 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 28.07.1893 Иванщины Мария и Евдокия Григорьевны Иванщины отец крестьянин Григорий Матфеевич Иванщины мать жена Ефимия Ивановна Иванщины крестьянин Трофим Трофимович Чермы жена... Показать все
Смерть
Неизвестно