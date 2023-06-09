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Трофим Трофимович

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
28.07.1893 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 28.07.1893 Иванщины Мария и Евдокия Григорьевны Иванщины отец крестьянин Григорий Матфеевич Иванщины мать жена Ефимия Ивановна Иванщины крестьянин Трофим Трофимович Чермы жена... Показать все
Смерть
Неизвестно

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