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Петухов Александр Яковлевич

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Место рождения

Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.06.1910 ст.

Дата смерти

08.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1910 ст.

Отец: Петухов Яков Ионович

Мать: Агафья Егоровна

Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.11.1952

Дочь: Петухова Римма Александровна

Мать ребёнка: Рычкова Татьяна Петровна

Токмак (Киргизия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Татьяна Петровна

Смерть
08.03.1980
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
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