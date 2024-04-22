Петухов Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1910 ст.
Дата смерти08.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1910 ст.
Отец: Петухов Яков Ионович
Мать: Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
28.11.1952
Дочь: Петухова Римма Александровна
Мать ребёнка: Рычкова Татьяна Петровна
Токмак (Киргизия)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рычкова Татьяна Петровна
Смерть
08.03.1980
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область