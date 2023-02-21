Грухина (Кропачева) Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Якимова Неонила Яковлевна
Отец ребёнка: Грухин Яков Зиновьевич
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Грухин Яков Зиновьевич
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Малово Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Грухин Яков Зиновьевич
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Грухин Яков Зиновьевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Грухин Яков Зиновьевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Грухин Яков Зиновьевич
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Грухин Яков Зиновьевич
Смерть
Неизвестно