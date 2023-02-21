Грухина (Кропачева) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Кропачева) Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Якимова Неонила Яковлевна

Отец ребёнка: Грухин Яков Зиновьевич

Рождение ребёнка
1737

Сын: Грухин Герасим Яковлевич

Отец ребёнка: Грухин Яков Зиновьевич

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Малово Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Грухин Яков Зиновьевич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Грухин Леонтей Яковлевич

Отец ребёнка: Грухин Яков Зиновьевич

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Грухин Яков Зиновьевич

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Грухин Яков Зиновьевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Грухин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Грухин Яков Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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