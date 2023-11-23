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Смирнов Петр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1876

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Смирнов Петр Васильевич (1815 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. По окончании семинарского курса, в 1839 году рукоположен во священника к церкви села Колегаева Мологского уезда. 7 мая 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Андреева

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Смирнова) Августа Петрова

Мать ребёнка: Евгения Андреева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Смирнов Андрей Петров

Мать ребёнка: Евгения Андреева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Смирнова) Мария Петрова

Мать ребёнка: Евгения Андреева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Смирнова) Елизавета Петрова

Мать ребёнка: Евгения Андреева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Смирнова) Глафира Петрова

Мать ребёнка: Евгения Андреева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зыкова (Смирнова) Любовь Петрова

Мать ребёнка: Евгения Андреева

Смерть
После 1876

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