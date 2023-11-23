Смирнов Петр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Смирнов Петр Васильевич (1815 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. По окончании семинарского курса, в 1839 году рукоположен во священника к церкви села Колегаева Мологского уезда. 7 мая 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Андреева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Смирнова) Августа Петрова
Мать ребёнка: Евгения Андреева
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Евгения Андреева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Смирнова) Мария Петрова
Мать ребёнка: Евгения Андреева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Смирнова) Елизавета Петрова
Мать ребёнка: Евгения Андреева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Смирнова) Глафира Петрова
Мать ребёнка: Евгения Андреева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Зыкова (Смирнова) Любовь Петрова
Мать ребёнка: Евгения Андреева
Смерть
После 1876