Курдюмов Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1923
Дата смерти23.04.1998
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1923
Отец: Курдюмов Яков Исаевич
Мать: Курдюмова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стукаленко (Курдюмова) Альбина Владимировна
Мать ребёнка: Курдюмова (Горбачева) Роза Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курдюмов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Курдюмова (Горбачева) Роза Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стукаленко (Курдюмова) Альбина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1954
Дочь: Шарапова (Курдюмова) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Курдюмова (Горбачева) Роза Сергеевна
Рождение ребёнка
23.09.1957
Сын: Курдюмов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Курдюмова (Горбачева) Роза Сергеевна
Смерть
23.04.1998