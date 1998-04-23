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Курдюмов Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1923

Дата смерти

23.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1923

Отец: Курдюмов Яков Исаевич

Мать: Курдюмова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стукаленко (Курдюмова) Альбина Владимировна

Мать ребёнка: Курдюмова (Горбачева) Роза Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курдюмова (Горбачева) Роза Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курдюмов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Курдюмова (Горбачева) Роза Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стукаленко (Курдюмова) Альбина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1954

Дочь: Шарапова (Курдюмова) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Курдюмова (Горбачева) Роза Сергеевна

Рождение ребёнка
23.09.1957

Сын: Курдюмов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Курдюмова (Горбачева) Роза Сергеевна

Смерть
23.04.1998

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