Скитневский Евсей
Место рожденияСебеж
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Скитневский 1
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скитневский) Фрума
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скитневский) Итта
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скитневский) Муся
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Ремесленник, затем работал в Питерском ЧК, был репрессирован.
Рождение ребёнка
1904
Сын: Скитневский Оскар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Скитневский Меер
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Скитневский Хаим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Скитневский Григорий Евсеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно