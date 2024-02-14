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Скитневский Евсей

Место рождения

Себеж

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Скитневский 1

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скитневский) Фрума

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скитневский) Итта

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скитневский) Муся

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Ремесленник, затем работал в Питерском ЧК, был репрессирован.
Рождение ребёнка
1904

Сын: Скитневский Оскар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Скитневский Меер

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Скитневский Хаим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Скитневский Григорий Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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