Медведев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Михаил

Медведев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкасова (Медведева) Александра Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкасова (Медведева) Александра Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкасова (Медведева) Александра Антоновна

Рождение ребёнка
12.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкасова (Медведева) Александра Антоновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.