Трофимов Аристарх Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти27.01.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
17.01.1882
Жена: Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
26.02.1883
Дочь: (Трофимова) Александра Аристарховна
Мать ребёнка: Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
24.06.1884
Дочь: (Трофимова) Ольга Аристарховна
Мать ребёнка: Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
07.06.1887
Дочь: (Трофимова) Анна Аристарховна
Мать ребёнка: Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Трофимова) Лариса Аристарховна
Мать ребёнка: Александра Алексеевна
Смерть
27.01.1892