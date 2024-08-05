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Трофимов Аристарх Григорьевич

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

27.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Осокин Григорий Николаевич

Мать: Александра Александровна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
17.01.1882

Жена: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
26.02.1883

Дочь: (Трофимова) Александра Аристарховна

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.06.1884

Дочь: (Трофимова) Ольга Аристарховна

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.06.1887

Дочь: (Трофимова) Анна Аристарховна

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Трофимова) Лариса Аристарховна

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
27.01.1892
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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