Смольникова (Ерохина) Нина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1930
Дата смерти19.05.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930
Отец: Ерохин Матвей
Мать: Ерохина Анна Степановна
Рождение ребёнка
09.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1967
Рождение ребёнка
14.06.1973
Дочь: Смольникова Виктория Владиславовна
Отец ребёнка: Смольников Владислав Петрович
Россия
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.05.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Востряковское, квадрат 40, ряд 4, номер 314