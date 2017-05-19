Смольникова (Ерохина) Нина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмольникова (Ерохина) Нина Матвеевна

Смольникова (Ерохина) Нина Матвеевна

avatar

Место рождения

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Дата рождения

15.09.1930

Дата смерти

19.05.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930

Отец: Ерохин Матвей

Мать: Ерохина Анна Степановна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1967

Муж: Смольников Владислав Петрович

Рождение ребёнка
14.06.1973

Дочь: Смольникова Виктория Владиславовна

Отец ребёнка: Смольников Владислав Петрович

Россия
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.05.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Востряковское, квадрат 40, ряд 4, номер 314
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close