Пыжев Матвей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Матвей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Пыжев Игнатей Гаврилович

Мать: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Лазаревна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Пыжева) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Стефанида Лазаревна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Пыжева) Ульяна Матвеевна

Мать ребёнка: Стефанида Лазаревна

Смерть
1756
Рождение ребёнка
1757

Сын: Пыжев Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Стефанида Лазаревна

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