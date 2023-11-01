Пыжев Матвей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Пыжев Игнатей Гаврилович
Мать: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Лазаревна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Пыжева) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Стефанида Лазаревна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Пыжева) Ульяна Матвеевна
Мать ребёнка: Стефанида Лазаревна
Смерть
1756
Рождение ребёнка
1757
Сын: Пыжев Яков Матвеевич
Мать ребёнка: Стефанида Лазаревна