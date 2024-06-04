Прилуков Филипп (Филка) Яковлев

Место рождения поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения Около 1636

Дата смерти После 1678