Бочаров Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочаров Василий Яковлевич

Бочаров Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Бочаров Яков

Мать: не указана

с тамбовской 1899
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова (--) Василиса

Место жительства
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Бочаров Владислав Васильевич

Мать ребёнка: Бочарова (--) Василиса

Рождение ребёнка
1902

Сын: Бочаров Василий Васильеич

Мать ребёнка: Бочарова (--) Василиса

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Бочарова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Бочарова (--) Василиса

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.