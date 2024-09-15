Бочаров Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Бочаров Яков
Мать: не указана
с тамбовской 1899
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бочарова (--) Василиса
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Бочаров Владислав Васильевич
Мать ребёнка: Бочарова (--) Василиса
Рождение ребёнка
1902
Сын: Бочаров Василий Васильеич
Мать ребёнка: Бочарова (--) Василиса
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Бочарова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Бочарова (--) Василиса
Смерть
Неизвестно