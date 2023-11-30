Дорохова Анна Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1927
Отец ребёнка: Дорохов Николай Димитриевич
Рождение ребёнка
28.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорохов Николай Димитриевич
Смерть
Неизвестно