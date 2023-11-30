Дорохова Анна Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохова Анна Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Керки, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
05.08.1927

Сын: Дорохов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Дорохов Николай Димитриевич

Рождение ребёнка
28.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорохов Николай Димитриевич

Керки, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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