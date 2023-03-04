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Шихова Мария Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Захар Георгиевич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Шихова) Параскева Захаровна

Отец ребёнка: Шихов Захар Георгиевич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Шихова) Анисия Захаровна

Отец ребёнка: Шихов Захар Георгиевич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Шихов Маркел Захарович

Отец ребёнка: Шихов Захар Георгиевич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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