Шихова Мария Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Шихова) Параскева Захаровна
Отец ребёнка: Шихов Захар Георгиевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Шихова) Анисия Захаровна
Отец ребёнка: Шихов Захар Георгиевич
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Шихов Захар Георгиевич
Смерть
Неизвестно