Кожин Роман Саввин
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1863 ст.
Дочь: Кожина Параскева Романовна
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1865 ст.
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1867 ст.
Дочь: Кожина Васса Романовна
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кожина Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Кожина Анна Романовна
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Кожина Вера Романовна
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1881
Дочь: Кожина Наталья Романовна
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1884
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1887 ст.
Сын: Кожин Петр Романович
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно