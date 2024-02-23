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Кожин Роман Саввин

Место рождения

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кожин Савва Максимович

Мать: Кожина (Иутина) Дарья Григорьевна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1863 ст.

Дочь: Кожина Параскева Романовна

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.03.1865 ст.

Сын: Кожин Степан Романович

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.07.1867 ст.

Дочь: Кожина Васса Романовна

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кожин Николай Романович

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кожина Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Кожина Анна Романовна

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Кожина Вера Романовна

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.08.1881

Дочь: Кожина Наталья Романовна

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1884

Сын: Кожин Василий Романович

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1887 ст.

Сын: Кожин Петр Романович

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Ивановна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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