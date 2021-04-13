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Спиридонов Пантелеймон Михайлов

Место рождения

д. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия

Дата рождения

27.07.1889 ст.

Дата смерти

26.11.1958

Пол

Мужской

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Место
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Рождение
27.07.1889 ст.

Отец: Спиридонов Михаил Васильев

Мать: Спиридонова Елена Прохорова

- крестьянский сын, крещён в Боголюбовской церкви с.Галкинское, его восприемники: крестьянин д.Солодилова дядя Николай Прохоров Спиридонов и крестьянская жена с.Галкинского тётя Афанасия Прохорова Мат... Показать все
Смерть
26.11.1958

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