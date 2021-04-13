Спиридонов Пантелеймон Михайлов
Место рожденияд. Солодилова, Галкинская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
Дата рождения27.07.1889 ст.
Дата смерти26.11.1958
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1889 ст.
- крестьянский сын, крещён в Боголюбовской церкви с.Галкинское, его восприемники: крестьянин д.Солодилова дядя Николай Прохоров Спиридонов и крестьянская жена с.Галкинского тётя Афанасия Прохорова Мат... Показать все
Смерть
26.11.1958