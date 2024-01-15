Седова (Востоякова) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Востоякова) Любовь Алексеевна

Место рождения

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

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1890 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов (Опарин) Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Седов (Опарин) Василий Сергеевич

Бракосочетание
26.09.1888

Муж: Седов (Опарин) Василий Сергеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седов (Опарин) Василий Сергеевич

Новинки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1890

Сын: Седов (Опарин) Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Седов (Опарин) Василий Сергеевич

Новинки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.10.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седов (Опарин) Василий Сергеевич

Новинки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.10.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седов (Опарин) Василий Сергеевич

Новинки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.02.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седов (Опарин) Василий Сергеевич

Новинки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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