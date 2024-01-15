Седова (Востоякова) Любовь Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седов (Опарин) Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Седов (Опарин) Василий Сергеевич
Бракосочетание
26.09.1888
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1889
Рождение ребёнка
03.09.1890
Сын: Седов (Опарин) Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Седов (Опарин) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.10.1903
Рождение ребёнка
10.10.1908
Рождение ребёнка
22.02.1914
Смерть
Неизвестно