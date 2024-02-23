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Лоскутов Иван (Иоанн) Иванович

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

27.05.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1888 ст.

Отец: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич

Мать: Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
28.05.1888 года крещение. Восприемники: Илья Максимов Лоскутов. лл. 153 об.-154
Бракосочетание
23.01.1909 ст.

Жена: Лоскутова (Шарнина) Степанида Васильевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Жениху 20 лет, невесте 25 лет. Невеста Кокшнской волости п. Шарнина Василия Спиридонова Шарнина дочь девица Степанида. Поручители: по жениху- Василий Сильвестров Кожевников и Иван Иванов Софронов; по ... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1910 ст.

Дочь: Лоскутова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова (Шарнина) Степанида Васильевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
7.10.1910 года крещение. Восприемник: Ивана Софронова жена Параскева Иванова. л. 185 об. 186
Рождение ребёнка
21.10.1911 ст.

Сын: Лоскутов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова (Шарнина) Степанида Васильевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
22.10.1911 года крещение. Восприемник: Василий Васильев Кожевников. Лл. 318 об. - 319.
Рождение ребёнка
24.09.1913 ст.

Сын: Лоскутов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова (Шарнина) Степанида Васильевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
25.09.1913 года крещение. Восприемники: Василий Антипин Лоскутов. Л. 394 об. 395
Смерть
Неизвестно

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