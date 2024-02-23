Лоскутов Иван (Иоанн) Иванович
Место рождения
Дата рождения27.05.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
27.05.1888 ст.
28.05.1888 года крещение. Восприемники: Илья Максимов Лоскутов. лл. 153 об.-154
Бракосочетание
23.01.1909 ст.
Жениху 20 лет, невесте 25 лет. Невеста Кокшнской волости п. Шарнина Василия Спиридонова Шарнина дочь девица Степанида. Поручители: по жениху- Василий Сильвестров Кожевников и Иван Иванов Софронов; по ... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1910 ст.
Дочь: Лоскутова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова (Шарнина) Степанида Васильевна
7.10.1910 года крещение. Восприемник: Ивана Софронова жена Параскева Иванова. л. 185 об. 186
Рождение ребёнка
21.10.1911 ст.
Сын: Лоскутов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова (Шарнина) Степанида Васильевна
22.10.1911 года крещение. Восприемник: Василий Васильев Кожевников. Лл. 318 об. - 319.
Рождение ребёнка
24.09.1913 ст.
Сын: Лоскутов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова (Шарнина) Степанида Васильевна
25.09.1913 года крещение. Восприемники: Василий Антипин Лоскутов. Л. 394 об. 395
Смерть
Неизвестно