Пономаренко ирина анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко ирина анатольевна

Место рождения

Кодинск, Кежемский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

28.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1986

Отец: Пономаренко анатолий андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Кодинск, Кежемский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
09.10.2009

Муж: Тумар игорь сергеевич

Рождение ребёнка
19.08.2010

Дочь: Тумар валерия игоревна

Отец ребёнка: Тумар игорь сергеевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.06.2013

Дочь: Тумар вероника игоревна

Отец ребёнка: Тумар игорь сергеевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.05.2019

Дочь: Тумар виктория игоревна

Отец ребёнка: Тумар игорь сергеевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.04.2021

Сын: Тумар юрий игоревич

Отец ребёнка: Тумар игорь сергеевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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