Пономаренко ирина анатольевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1986
Отец: Пономаренко анатолий андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.10.2009
Рождение ребёнка
19.08.2010
Дочь: Тумар валерия игоревна
Отец ребёнка: Тумар игорь сергеевич
Рождение ребёнка
21.06.2013
Дочь: Тумар вероника игоревна
Отец ребёнка: Тумар игорь сергеевич
Рождение ребёнка
23.05.2019
Дочь: Тумар виктория игоревна
Отец ребёнка: Тумар игорь сергеевич
Рождение ребёнка
12.04.2021
Сын: Тумар юрий игоревич
Отец ребёнка: Тумар игорь сергеевич