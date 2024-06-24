Виноградов Рудольф Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Оксана Рудольфовна
Мать ребёнка: Виноградова (Галкина) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирсова (Виноградова) Марина Рудольфовна
Мать ребёнка: Виноградова (Галкина) Ольга
Смерть
Неизвестно