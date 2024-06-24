Виноградов Рудольф Геннадьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Виноградов Рудольф Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Геннадий

Мать: Виноградова (Горчакова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова (Галкина) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Оксана Рудольфовна

Мать ребёнка: Виноградова (Галкина) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирсова (Виноградова) Марина Рудольфовна

Мать ребёнка: Виноградова (Галкина) Ольга

Смерть
Неизвестно

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