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Шабанов Владимир Викторович

Место рождения

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область

Дата рождения

30.11.1959

Дата смерти

19.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1959

Отец: Шабанов Виктор Васильевич

Мать: Воронцова Вера Владимировна

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
01.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чередова Вера Анатольевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
25.01.1993

Сын: Шабанов Василий Владимирович

Мать ребёнка: Чередова Вера Анатольевна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
19.11.2002

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