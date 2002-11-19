Шабанов Владимир Викторович
Место рождения
Дата рождения30.11.1959
Дата смерти19.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чередова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
25.01.1993
Сын: Шабанов Василий Владимирович
Мать ребёнка: Чередова Вера Анатольевна
Смерть
19.11.2002