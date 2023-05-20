Федюнин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федюнин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1949

Дочь: Иващенко (Гусева) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Гусева Александра Ивановна

Яковлево, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Федюнин Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

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