Федюнин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1949
Дочь: Иващенко (Гусева) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Гусева Александра Ивановна
Яковлево, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1950
Сын: Федюнин Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана