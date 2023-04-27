Дьяконов Николай Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.12.1957
Рождение ребёнка
19.10.1958
Сын: Дьяконов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Дьяконова (Андреева) Галина Михайловна
Рождение ребёнка
17.12.1963
Сын: Дьяконов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Дьяконова (Андреева) Галина Михайловна
Смерть
Неизвестно