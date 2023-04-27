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Дьяконов Николай Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.12.1957

Жена: Дьяконова (Андреева) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
19.10.1958

Сын: Дьяконов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Дьяконова (Андреева) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
17.12.1963

Сын: Дьяконов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Дьяконова (Андреева) Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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