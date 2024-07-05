Соловейчик (Фельдман) Махля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Фельдман Нисон
Мать: Фельдман Фрума
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Soloveychik) Blyma
Отец ребёнка: Soloveychik Shimon
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Soloveychik) Rivka
Отец ребёнка: Soloveychik Shimon
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Soloveychik) Zelda
Отец ребёнка: Soloveychik Shimon