Соловейчик (Фельдман) Махля 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соловейчик (Фельдман) Махля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Фельдман Нисон

Мать: Фельдман Фрума

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Soloveychik) Blyma

Отец ребёнка: Soloveychik Shimon

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Soloveychik) Rivka

Отец ребёнка: Soloveychik Shimon

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Soloveychik) Zelda

Отец ребёнка: Soloveychik Shimon

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