Пец Эдуард Густавович
Место рождения
Дата рождения22.06.1946
Дата смерти13.04.2021
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1946
Усинский район (по документам)
Бракосочетание
1971
Рождение ребёнка
21.06.1974
Мать ребёнка: Пец (Бесшанникова) Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
21.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пец (Бесшанникова) Валентина Сергеевна
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Смерть
13.04.2021