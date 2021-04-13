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Пец Эдуард Густавович

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Место рождения

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми

Дата рождения

22.06.1946

Дата смерти

13.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1946

Отец: Пец Густав Александрович

Мать: Пец (Аккуратова) Надежда Ивановна

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
Усинский район (по документам)
Бракосочетание
1971

Жена: Пец (Бесшанникова) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
21.06.1974

Сын: Пец Эдуард Эдуардович

Мать ребёнка: Пец (Бесшанникова) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
21.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пец (Бесшанникова) Валентина Сергеевна

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Смерть
13.04.2021

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