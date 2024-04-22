Осташкевич (Каменская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташкевич (Каменская) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Осташкевич Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Осташкевич Андрей Иосифович

Шугайлово, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Осташкевич Павел-Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Осташкевич Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Осташкевич Иван Андреевич

Отец ребёнка: Осташкевич Андрей Иосифович

Рождение
Около 1946

Отец: Каменский Павел-Пётр Героним

Мать: Каменская Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осташкевич Андрей Иосифович

Смерть
Неизвестно
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