Осташкевич (Каменская) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Осташкевич Иосиф Андреевич
Отец ребёнка: Осташкевич Андрей Иосифович
Шугайлово, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1866
Сын: Осташкевич Павел-Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Осташкевич Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Осташкевич Иван Андреевич
Отец ребёнка: Осташкевич Андрей Иосифович
Рождение
Около 1946
Отец: Каменский Павел-Пётр Героним
Мать: Каменская Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно