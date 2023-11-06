Фесенко Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесенко Лев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фесенко Татьяна

Рождение ребёнка
16.02.1977

Сын: Фесенко Александр

Мать ребёнка: Фесенко Татьяна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Награда
25.12.2006
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
Награда
04.10.2007
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Медаль «Заслуженный профессор ЮРГТУ (НПИ)»

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