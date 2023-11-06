Фесенко Лев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фесенко Татьяна
Рождение ребёнка
16.02.1977
Сын: Фесенко Александр
Мать ребёнка: Фесенко Татьяна
Награда
25.12.2006
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
Награда
04.10.2007
Медаль «Заслуженный профессор ЮРГТУ (НПИ)»