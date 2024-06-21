Пилипенко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко Владимир

Место рождения

Туапсе, Россия

Дата рождения

Около 21.03.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

До 1893 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.03.1916

Отец: Пилипенко Яков

Мать: Пилипенко (Лисицына) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
?.06.1941
Краснофлотец | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok16036359/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%26first_name%3D%D0... Показать все
Смерть
Неизвестно

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