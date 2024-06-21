Пилипенко Владимир
Место рожденияТуапсе, Россия
Дата рожденияОколо 21.03.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.03.1916
Отец: Пилипенко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
?.06.1941
Краснофлотец | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok16036359/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%26first_name%3D%D0... Показать все
Смерть
Неизвестно