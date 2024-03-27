Арсланов Сагит Кинзя Улы
Место рожденияд.Багра-Тау, племена Бурзян
Дата рождения1750
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
д.Багра-Тау, племена Бурзян
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мухаметьярова Сахипямал
Мать ребёнка: Сагитова ?
Сагитово, в последствии Кинзяабызово-2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сагитова ?
Смерть
1820
Кинзяабызово -1 Куюргазинского района Башкортостана
Похороны
Неизвестно
д.Кинзябызово-1