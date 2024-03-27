Арсланов Сагит Кинзя Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсланов Сагит Кинзя Улы

Арсланов Сагит Кинзя Улы

Место рождения

д.Багра-Тау, племена Бурзян

Дата рождения

1750

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Арсланов(аккулов) Кинзя Арслан Улы

Мать: Арсланова (аккулова) Аим

д.Багра-Тау, племена Бурзян
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мухаметьярова Сахипямал

Мать ребёнка: Сагитова ?

Сагитово, в последствии Кинзяабызово-2
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагитова ?

Смерть
1820
Кинзяабызово -1 Куюргазинского района Башкортостана
Похороны
Неизвестно
д.Кинзябызово-1
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close