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Андреев Петр Константинович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1886

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: Федосеев Константин Домианович

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Наталья Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.11.1902

Сын: Андреев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Федосеева Наталья Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1905

Дочь: (Андреева) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Федосеева Наталья Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: (Андреева) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Федосеева Наталья Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1910

Дочь: (Андреева) Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Федосеева Наталья Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
11.08.1912

Дочь: (Андреева) Любовь Петровна

Мать ребёнка: Федосеева Наталья Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.01.1915

Дочь: (Андреева) Нина Петровна

Мать ребёнка: Федосеева Наталья Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
09.11.1917

Сын: Андреев Виктор Петрович

Мать ребёнка: Федосеева Наталья Петровна

Громково, Богородский, Московская область

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