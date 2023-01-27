Андреев Петр Константинович
Место рождения
Дата рожденияДо 1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Отец: Федосеев Константин Домианович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1902
Мать ребёнка: Федосеева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
05.01.1905
Дочь: (Андреева) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Федосеева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: (Андреева) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Федосеева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
19.07.1910
Дочь: (Андреева) Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Федосеева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
11.08.1912
Дочь: (Андреева) Любовь Петровна
Мать ребёнка: Федосеева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
03.01.1915
Дочь: (Андреева) Нина Петровна
Мать ребёнка: Федосеева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
09.11.1917
Мать ребёнка: Федосеева Наталья Петровна