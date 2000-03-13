Тушев Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушев Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1948

Дата смерти

13.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
13.03.2000
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