Якубовский Арсентий Юфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Арсентий Юфимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Якубовская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рзаева (Якубовская) Валентина Арсентьевна

Мать ребёнка: Якубовская (Попова) Наталья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская (Попова) Наталья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Середницкая (Якубовская) Мария Арсентьевич

Мать ребёнка: Якубовская (Попова) Наталья Никитична

Рождение ребёнка
1927

Сын: Якубовский Владимир Арсентьевич

Мать ребёнка: Якубовская (Попова) Наталья Никитична

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