Якубовский Арсентий Юфимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Якубовская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рзаева (Якубовская) Валентина Арсентьевна
Мать ребёнка: Якубовская (Попова) Наталья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Середницкая (Якубовская) Мария Арсентьевич
Мать ребёнка: Якубовская (Попова) Наталья Никитична
Рождение ребёнка
1927
Сын: Якубовский Владимир Арсентьевич
Мать ребёнка: Якубовская (Попова) Наталья Никитична