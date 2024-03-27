Калекин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калекин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Жена

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Калекин Рувим

Мать: Калекина Эстя Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лев (Калекина) Туйба

Мать ребёнка: Калекина (Алкина) Злата

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калекина (Алкина) Злата

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калекина (Алкина) Злата

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калекина (Алкина) Злата

Рождение ребёнка
04.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калекина (Алкина) Злата

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калекина (Алкина) Злата

Смерть
1968

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