Калекин Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Калекин Рувим
Мать: Калекина Эстя Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лев (Калекина) Туйба
Мать ребёнка: Калекина (Алкина) Злата
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калекина (Алкина) Злата
Рождение ребёнка
04.11.1923
Рождение ребёнка
1929
Смерть
1968