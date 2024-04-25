Мурзина (Фучкина) Устинья Иванова
Место рожденияКраснослободской дистрикт Киргинской слободы деревни Волковой
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Краснослободской дистрикт Киргинской слободы деревни Волковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Мурзин) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Мурзин Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно