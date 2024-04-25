Мурзина (Фучкина) Устинья Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Фучкина) Устинья Иванова

Место рождения

Краснослободской дистрикт Киргинской слободы деревни Волковой

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснослободской дистрикт Киргинской слободы деревни Волковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Мурзин) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Мурзин Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно

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