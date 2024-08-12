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Тарасова Ксения Марковна

Место рождения

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

23.01.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1838

Отец: Тарасов Марк Антонович

Мать: Тарасова Евлампия Федотовна

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Василий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Восприемник
23.01.1838
Илекинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Восприемник - Евдокия Антоновна -сестра Марка Антоновича Тарасова
Рождение ребёнка
1876

Сын: Тарасов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Тарасов Василий Максимович

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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