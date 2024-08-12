Тарасова Ксения Марковна
Место рождения
Дата рождения23.01.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1838
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Восприемник
23.01.1838
Илекинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Восприемник - Евдокия Антоновна -сестра Марка Антоновича Тарасова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Тарасов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Тарасов Василий Максимович
Смерть
Неизвестно