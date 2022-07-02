Луговая Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 23.11.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.11.1900
Восприемники той же деревни умершего крестьянина Зиновия Васильева сын Николай и крестьянина Василия Иоаннова дочь девица Евфросинья
Рождение
Около 23.11.1900 ст.
Отец: Луговой Максим Васильевич
Мать: Таисия Михайлова
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252475#76
Смерть
Неизвестно