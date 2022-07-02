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Луговая Екатерина Михайловна

Место рождения

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 23.11.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.11.1900
Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники той же деревни умершего крестьянина Зиновия Васильева сын Николай и крестьянина Василия Иоаннова дочь девица Евфросинья
Рождение
Около 23.11.1900 ст.

Отец: Луговой Максим Васильевич

Мать: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252475#76
Смерть
Неизвестно

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