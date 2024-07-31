Рощина Варвара Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рощин Фома Андрианович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивин Егор Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпухина (Ивина) Анна Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно