Федоринов Потап Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиОколо 1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федоринова Параскева
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Федоринов Самоил Потапович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Дочь: (Федоринова) Анастасия Потаповна
Мать ребёнка: Федоринова Параскева
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: (Федоринова) Мавра Потаповна
Мать ребёнка: Федоринова Параскева
Смерть
Около 1853 ст.
По ревизской сказке с. Ранино Козловского уезда Тамбовской губернии 10.04.1858