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Федоринов Потап Ларионович

Место рождения

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

Около 1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: Федоринов Ларион Матвеевич

Мать: Федоринова (Каменская) Ирина Сергеевна

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоринова Параскева

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Федоринов Самоил Потапович

Мать ребёнка: не указана

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Дочь: (Федоринова) Анастасия Потаповна

Мать ребёнка: Федоринова Параскева

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: (Федоринова) Мавра Потаповна

Мать ребёнка: Федоринова Параскева

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Около 1853 ст.
Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
По ревизской сказке с. Ранино Козловского уезда Тамбовской губернии 10.04.1858

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