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Середкин Андрей Егорович
Середкин Андрей Егорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
2017
Пол
Мужской
Отец
Середкин Егор
Мать
Середкин (Середкина) Устинья Устиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Середкин Егор
Мать:
Середкин Устинья Устиновна
Смерть
2017
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