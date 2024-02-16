Середкин Андрей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середкин Андрей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Середкин Егор

Мать: Середкин Устинья Устиновна

Смерть
2017
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