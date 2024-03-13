Литвинчева (Федоренко) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1983
Сын: Литвинчев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Литвинчев Владимир Викторович
Рождение ребёнка
02.04.1989
Сын: Литвинчев Максим Владимирович
Отец ребёнка: Литвинчев Владимир Викторович