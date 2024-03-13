Литвинчева (Федоренко) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинчева (Федоренко) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1958

Отец: Федоренко Николай Павлович

Мать: Федоренко (Ильина) Нина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинчев Владимир Викторович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1983

Сын: Литвинчев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Литвинчев Владимир Викторович

Рождение ребёнка
02.04.1989

Сын: Литвинчев Максим Владимирович

Отец ребёнка: Литвинчев Владимир Викторович

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