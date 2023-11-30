Шишкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1936
Сын: Шишкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Шишкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1939
Сын: Шишкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Шишкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Шишкин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Шишкин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно