Шишкина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1936

Сын: Шишкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Шишкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1939

Сын: Шишкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Шишкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Шишкин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Шишкин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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