Farenhorst Ieva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Farenhorst Ieva

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1852

Сын: Farenhorsts Jānis

Отец ребёнка: Farenhorst Ansis

Рождение ребёнка
11.12.1856

Сын: Farenhorst Ansis

Отец ребёнка: Farenhorst Ansis

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Farenhorst) Anne

Отец ребёнка: Farenhorst Ansis

Рождение ребёнка
25.04.1861

Дочь: (Farenhorst) Ilze

Отец ребёнка: Farenhorst Ansis

Рождение ребёнка
26.04.1867

Сын: Farenhorst Jekobs

Отец ребёнка: Farenhorst Ansis

Смерть
Неизвестно

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