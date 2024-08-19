Farenhorst Ieva
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1852
Сын: Farenhorsts Jānis
Отец ребёнка: Farenhorst Ansis
Рождение ребёнка
11.12.1856
Сын: Farenhorst Ansis
Отец ребёнка: Farenhorst Ansis
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Farenhorst) Anne
Отец ребёнка: Farenhorst Ansis
Рождение ребёнка
25.04.1861
Дочь: (Farenhorst) Ilze
Отец ребёнка: Farenhorst Ansis
Рождение ребёнка
26.04.1867
Сын: Farenhorst Jekobs
Отец ребёнка: Farenhorst Ansis
Смерть
Неизвестно