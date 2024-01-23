Головинов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головинов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головинов Никита Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Головинов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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