Семеренко Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.?
Дата смерти12.07.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1996
Дочь: Семеренко Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Семеренко Галина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семеренко Александр Михайлович
Мать ребёнка: Семеренко Галина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.2023