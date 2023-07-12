Семеренко Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеренко Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.?

Дата смерти

12.07.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1996

Дочь: Семеренко Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Семеренко Галина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семеренко Александр Михайлович

Мать ребёнка: Семеренко Галина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семеренко Галина Федоровна

Смерть
12.07.2023
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