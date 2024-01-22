Черепахин Тимофей Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепахин Тимофей Антипович

Место рождения

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

Вычислено 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1752 г.р.

Мать

Вычислено 1764 г.р.

Жена

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1782

Отец: Черепахин Антип Никифорович

Мать: Черепахина Мария

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепахина Пелагея

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Черепахин Абрам Тимофеевич

Мать ребёнка: Черепахина Пелагея

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Черепахин Абрам Тимофеевич

Мать ребёнка: Черепахина Пелагея

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Черепахин Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Черепахина Пелагея

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Черепахин Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Черепахина Пелагея

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Черепахина Дев Парасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Черепахина Пелагея

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Черепахин Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Черепахина Пелагея

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Черепахина Стефанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Черепахина Пелагея

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно

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