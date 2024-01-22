Черепахин Тимофей Антипович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1782
Отец: Черепахин Антип Никифорович
Мать: Черепахина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черепахина Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Черепахин Абрам Тимофеевич
Мать ребёнка: Черепахина Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Черепахин Абрам Тимофеевич
Мать ребёнка: Черепахина Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Черепахин Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Черепахина Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Черепахин Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Черепахина Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Черепахина Дев Парасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Черепахина Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Сын: Черепахин Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Черепахина Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Черепахина Стефанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Черепахина Пелагея
Смерть
Неизвестно